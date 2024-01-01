Отключение Starlink в Крыму сорвало первую атаку морских дронов – СМИ

В сентябре 2022 года Украина впервые попыталась использовать морские дроны против российских судов в Севастопольской бухте, однако в 70 км от цели пропала связь со "Старлинками" миллиардера Илона Маска. Уговорить Маска включить связь не удалось, поэтому Украина модифицировала беспилотники, сообщает Украинская правда.

Первая попытка атаковать вражеские цели в Севастополе состоялась в ночь с 16 на 17 сентября 2022 года.

В защищенном бункере за продвижением этих бортов следили глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа, вице-премьер Михаил Федоров и идеолог всей программы надводных дронов бригадный генерал военной контрразведки СБУ с позывным "Хантер".

По словам "Хантера", это были первые образцы морских дронов, тогда часть из них утонули в море или самоподорвались по дороге в Севастопольскую бухту.

Но 5 бортов, каждый из которых нес по 108 килограммов тротила, таки пробились через волны и приближались к Севастополю.

"70 километров нам оставалось до фрегата "Адмирал Макаров". Все в напряжении, что вот мы его атакуем. И тут - нам вырубают связь. Илон Маск выключил "Старлинки", через которые мы управляли дронами" , – заявил один из участников операции.

"Федоров пытался его убедить, но Маск не слушал. Наши тоже через свои каналы пытались решить ситуацию, но американцы говорят, что это, мол, частная компания, мы не можем на них давить" , – сказал один из присутствующих тогда в бункере.

Команда попыталась вернуть дроны обратно на базу, однако доплыли только два борта: "Даже те два борта, которые вернулись, дали неоценимую информацию. По связи, по навигации, по корпусу и так далее".

Один из разработчиков рассказал, что в СБУ и ВМС - работала целая военная лаборатория, которая все изучила, учла и уже через месяц, в октябре, удалось ударить по российским целям в бухтах Севастополя.