В Киеве открыли новый McDonald's

В Киеве открыли новое заведение всемирно известной сети МакДональдз. Теперь фастфуд находится на месте индийского ресторана "Бомбей-Палас" в Печерском районе Киева, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Новое кафе расположилось у моста Патона, на бульваре Николая Михновского, 33а (экс-название - Дружбы народов).

Площадь нового "мака" составляет 444 квадратных метра. Ресторан может разместить до 84 гостей внутри зала и еще 36 человек на террасе. К услугам гостей также есть 10 терминалов самообслуживания.

"В хорошую погоду посетители могут взять ароматный кофе с собой на прогулку по городу, а автомобилистам будет удобно заказать любимые блюда на МакДрайве, обустроенном двумя линиями въезда" , - отмечают в компании.

Новый McDonald's отличается особым архитектурным решением и гармонично вписан в культурно-исторический ландшафт города.

В этом McDonald's впервые в Украине воплощен особый дизайн, который благодаря круглым формам символизирует инклюзивность, создает чувство единства и приглашает к общению.

Ресторан и доставка McDelivery будут работать с 07:00 до 22:00, а McDrive - с 07:00 до 23:00.

Украинцам напоминают, что во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.