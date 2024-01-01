В Киеве в конце декабря зафиксировали три температурных рекорда

В Киеве 30 декабря 2023 года зафиксировали три температурных рекорда, среднесуточная температура воздуха соответствовала показателям 1 апреля. Об этом заявили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, сообщает Укринформ.

30 декабря в столице минимальная температура воздуха оказалась самой теплой в этот день, ведь температура не опустилась ниже 4,9°С. Предыдущее рекордное значение 3,0°С в 2003 и 2020 годах превышено на 1,9°С.

Максимальная температура воздуха достигла 10,5°С, что на 3,0°С выше предыдущего рекордного показателя 2020 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2020 года на 1,6°С, а климатическую норму – на 8,6°С.

По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 1 апреля.