В НАТО уверены, что Швеция в этом году присоединится к Альянсу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Альянс в 2024 году завершит давно запланированный процесс вступления Швеции. Об этом он сказал в интервью DPA, сообщает Европейская правда.

Столтенберг выразил уверенность, что Швеция будет тридцать вторым членом альянса на Вашингтонском саммите НАТО в июле, подчеркнув, что Стокгольм выполнил свои обязательства перед Турцией.

Сейчас, как отмечает DPA, продолжаются переговоры между США и Турцией по соглашению о поставках истребителей F-16, которую дополнительно требует правительство в Анкаре.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в мае 2022 года после начала российской агрессии против Украины и надеялась присоединиться к Альянсу тем летом. Однако Турция обвинила шведскую политику в недостаточной борьбе с "террористическими организациями".

После уступок Швеции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что позволит ратификацию соглашения турецким парламентом, и свое одобрение дал его профильный комитет. В то же время он хочет, чтобы Конгресс США одобрил поставки Анкаре американских истребителей F-16.

Следующий очередной саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля, тогда же будет отмечаться 75-я годовщина создания Альянса.

Для того, чтобы Швеция могла участвовать в нем как полноправный член, все нынешние члены альянса должны ратифицировать так называемый протокол о присоединении. Вместе с Турцией этого еще не сделала Венгрия.