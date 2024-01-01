В Харькове ночью запустили салют во время тревоги
В Харькове неизвестные с помощью пульта дистанционного управления запустили фейерверк в ночь на 1 декабря. Об этом заявили в полиции Харьковской области, сообщает Украинская правда.
"Около полуночи в Слободском районе Харькова в полицию поступило несколько вызовов от граждан, что в парке неизвестные запустили фейерверк.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили установку запуска фейерверка, к которой выведен провод. Предварительно установлено, что фейерверк был запущен с помощью пульта для дистанционного запуска", – говорится в сообщении.
Полиция сообщает, что пытается установить личности нарушителей.
Воздушная тревога звучала в Харькове примерно с 22:40 до 00:05.