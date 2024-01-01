Close button
Новогодняя распродажа подписок!Межбанк от 916 грн. в месяц
Версия PRO от 108 грн. в месяц
Купить доступ Вход

В Харькове ночью запустили салют во время тревоги

В Харькове ночью запустили салют во время тревоги
Фото: Рixabay

В Харькове неизвестные с помощью пульта дистанционного управления запустили фейерверк в ночь на 1 декабря.﻿﻿ Об этом заявили в полиции Харьковской области, сообщает Украинская правда.

"Около полуночи в Слободском районе Харькова в полицию поступило несколько вызовов от граждан, что в парке неизвестные запустили фейерверк.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили установку запуска фейерверка, к которой выведен провод. Предварительно установлено, что фейерверк был запущен с помощью пульта для дистанционного запуска", – говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что пытается установить личности нарушителей.

Воздушная тревога звучала в Харькове примерно с 22:40 до 00:05.

Новости

Популярные темы форума

analytics