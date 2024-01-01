Морские беспилотники СБУ могут стрелять, а не только несут взрывчатку – СМИ

В новом поколении разработанных Службой безопасности Украины надводных дронов SeaBaby используется более мощный заряд взрывчатки, они также могут стрелять по врагу, сообщает Украинская правда.

По данным издания, в новом поколении этих машин боевую часть увеличили в несколько раз и довели со 108 до 850 килограммов (взрывчатки), используют лучшие системы связи, каждая из которых стоит более 300 тысяч долларов, корпус изготавливают из незаметного для радаров материала и пользуются еще многими инновационными решениями.

Например, уже сейчас на дронах стоит огнеметная система, которая позволяет вести в прямом смысле морской бой. Кадры первого в истории боя между беспилотниками и береговыми кораблями есть в распоряжении УП.

На видео зафиксировано, как украинские дроны СБУ ведут огонь по лодкам россиян, которые выскочили из одного из крымских военных портов, чтобы потопить дроны. Но беспилотники, вместо того, чтобы убегать, развернулись и открыли ответный огонь.

Именно новым SeaBaby 17 июля 2023 года и был поражен Крымский мост.

"Успешные атаки дронами доказали, что это один из эффективных способов противодействия врагу на море. Мы начали масштабировать использование надводных дронов. Сегодня СБУ работает дронами SeaBaby. Это уже новые и более совершенные поколения морских дронов. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании. Над ней работает команда профессиональных сотрудников СБУ, инженеров, айтишников и военных моряков", – заявил глава СБУ Василий Малюк.