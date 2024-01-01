В Германии почти не выросло количество беженцев из Украины в 2023 году

Количество людей, которые бежали в Германию от войны в Украине, почти не увеличилось в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные Федерального министерства внутренних дел.

По состоянию на 25 декабря в Центральном реестре иностранцев, въехавших в Германию в связи с российским нападением на Украину, было зарегистрировано 1 132 758 человек. По состоянию на 31 декабря 2022 года власти зарегистрировали 1 045 185 беженцев от войны.

Земля Северный Рейн-Вестфалия, где сейчас проживает более 231 000 украинцев, приняла больше всего беженцев в Германии.

За ней следуют Бавария (158 505) и Баден-Вюртемберг (154 749), а за ними – Нижняя Саксония (111 885). Меньше всего беженцев находятся в Бремене (12 188) и Сааре (15 328).