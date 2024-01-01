РФ не считается с потерями, чтобы создать впечатление неограниченных ресурсов – Годжес

Россия не считается с потерями в живой силе на поле боя, чтобы создать впечатление неограниченности человеческих ресурсов и взорвать волю украинцев к борьбе, а Западу – к поддержке Украины. Такое мнение высказал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес в эфире телемарафона, комментируя наступательные операции России, проведенные осенью, сообщает Укринформ.

"Я считаю то, что мы видим, - это попытка Кремля создать перед Западом впечатление, что у России есть неограниченные ресурсы, что они будут появляться снова и снова" , - сказал Годжес.

Он констатировал, что Кремль не беспокоится о потере своих солдат, которых набирают в основном из далеких от Москвы и Санкт-Петербурга этнических регионов.

"Они (российское руководство, – ред.) готовы терять сотни солдат каждый день, лишь бы это выглядело так, что у них есть безграничное количество резервов" , - заметил генерал.

По его словам, в Кремле рассчитывают таким образом взорвать волю украинцев к борьбе, а у Запада – желание помогать Украине, поскольку в России знают, что у них "нет возможности нанести Украине решительный нокаут".

Как сообщалось, Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 780 российских захватчиков.