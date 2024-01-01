Немцы не видят завершения войны в Украине в 2024 году

Подавляющее большинство немцев не ожидают прекращения войны РФ против Украины в 2024 году. 70 процентов жителей Германии считают маловероятным, что она завершится к концу года, сообщает Deutsche Welle.

Противоположного мнения придерживаются лишь 15 процентов респондентов, следует из обнародованных в понедельник, 1 января, результатов опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу информационного агентства dpa.

Надежд на завершение боевых действий в Секторе Газа у немцев несколько больше, но в их прекращение в 2024 году большинство (52 процента) не верят. Установление мира считают вероятным 32 процента, в то время как 16 процентов не имеют определенного мнения.

Опрос провели онлайн 15-19 декабря среди 2092 респондентов. Оно считается репрезентативным для совершеннолетних германцев.