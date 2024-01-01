В нескольких областях воздушная тревога из-за "Шахедов"

Несколько групп дронов-камикадзе "Шахедов" двигаются по Украине в обед 1 января. Также в ряде областей угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы.

"Несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed" в Сумской области, курс южный/юго-западный" , – говорится в сообщении.



Воздушная тревога в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях связана с активностью тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении.

Есть угроза применения авиационных средств поражения.

По состоянию на 14.56 тревогу объявили во всех областях Украины.

14:57. Зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

14:59. Несколько групп "Шахедов" двигаются вглубь Украины через Сумскую и Полтавскую области.

15:38. В большинстве областей отбой тревоги.

По состоянию на сейчас, тревога продолжается в областях, где есть угроза ударов "Шахедами".