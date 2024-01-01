Путин: Российская армия учится использовать новое вооружение

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия учится использовать современные виды вооружения, реагировать на них "с точки зрения производства" и применять на поле боя.﻿﻿ Об этом Путин заявил во время поездки в военный госпиталь, сообщает Украинская правда.

"Современное искусство ведения войны, эффективность зависит от того, насколько быстро армия может сориентироваться насчет того, что является наиболее важным на данный момент, отреагировать на это с точки зрения производства и внедрять это как можно быстрее в ходе боевых действий.

У нас это получается лучше, чем где бы то ни было. Это очень огромное преимущество, которое появляется у наших Вооруженных сил. Думаю, что так действовать сегодня не может никто" , – сказал российский диктатор.

Он также заявил, что способности российских вооруженных сил "кратно возрастают".

"Практически стратегическая инициатива сегодня находится в наших руках. Аккуратно научились действовать, не выполнять боевые задачи любой ценой. Во всяком случае так мне докладывают. Я на этом настаиваю: любые операции проводить после серьезного огневого поражения. Наши ВС становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства вооружения, насколько к этому не готова ни одна армия в мира" , – добавил Путин.

При этом он оценил ситуацию на фронте как "удовлетворительную". Улыбаясь, он уточнил, что назвал ее так, потому старается "не давать высоких оценок".