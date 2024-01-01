Байден: США сейчас в лучшем положении, чем любое другое государство

Президент США Джо Байден в новогоднем поздравлении выразил надежду, что у американцев будет "здоровый, счастливый и безопасный Новый год". Об этом Байден со своей женой Джилл сказали в интервью телеведущему Райану Сикресту, сообщает Европейская правда.

"Но кроме этого я надеюсь, что они (американцы – ред.) понимают, что мы находимся в лучшем положении, чем любое другое государство, чтобы быть ведущей страной в мире" , – отметил глава Белого дома.

Когда Байдена попросили поделиться своими самыми яркими воспоминаниями с 2023 года, он сказал: "Люди теперь имеют возможность зарабатывать на жизнь, и они создали много рабочих мест для более 14 миллионов человек" .

"Я просто чувствую себя хорошо, американский народ поднялся. Они пережили тяжелые времена из-за пандемии, но теперь мы возвращаемся" , – добавил американский президент.

В то же время Джилл Байден призвала быть "позитивными, оптимистичными и добрыми друг к другу".

Супруги Байден празднуют Новый год на острове Санта-Крус в Карибском море.