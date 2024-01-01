Оккупанты минируют Черное море авиабомбами, чтобы сорвать работу коридора – СМИ

После возобновления Украиной контроля над Черным морем и работы "зернового коридора" российские оккупанты прибегают к различным подлостям вроде минирования акватории управляемыми авиабомбами, сообщает Украинская правда.

Россию не удовлетворяет работа "зернового коридора" в обход ее позиции. Агрессор пытается продолжать обстрелы ракетами и дронами. По словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова, по состоянию на конец 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры были полностью или частично уничтожены.

"Россияне не были бы самими собой, если бы не придумали какие-то новые возможности срыва нормальной работы украинского коридора. Из последних пакостей авторства российских военных стоит вспомнить дистанционное минирование моря управляемыми авиабомбами.