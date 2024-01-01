Вступил в силу запрет на импорт российских алмазов в Евросоюз
С понедельника, 1 января, вступил в силу запрет на торговлю алмазами, происходящими из РФ, сообщает Европейская правда.
Соответствующее решение в отношении российских алмазов было принято в рамках 12-го пакета санкций против РФ.
Принятые меры предусматривают запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу бриллиантов из России. Запрет, ранее согласованный на уровне "Группы семи", начнет действовать с 1 января 2024 года.
Ограничение в отношении российских бриллиантов, обрабатываемых в третьих странах, будет вводиться с 1 марта по 1 сентября 2024-го.
По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю 4 миллиарда евро в год.
Напомним, 18 декабря Совет Европейского Союза завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России
Кроме того, государства "Группы семи" по итогам виртуального саммита 6 декабря объявили о намерениях до 1 января 2024 года ввести ограничения на бриллианты российского производства.
До 1 сентября 2024-го страны "Группы семи", которые являются основными импортерами необработанных бриллиантов, создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться в этом вопросе со странами-производителями и партерами, добавили лидеры.