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ОВА: Оккупанты ударили по Южному в Донецкой области, один погибший

ОВА: Оккупанты ударили по Южному в Донецкой области, один погибший
Фото: wikimedia.org

Россияне 1 января обстреляли из артиллерии поселок Южное Торецкой громады Донецкой области, в результате чего погиб 65-летний мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Facebook.

"Еще 1 погибший гражданский в Донецкой области в первый день нового года".

По его словам, россияне обстреляли из артиллерии Южное Торецкой громады - убили 65-летнего мужчину.

Вечером 30 декабря войска РФ атаковали Селидово Донецкой области ракетой С-300: погиб человек, еще 6 человек получили ранения.

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