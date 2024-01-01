ОВА: Оккупанты ударили по Южному в Донецкой области, один погибший
Россияне 1 января обстреляли из артиллерии поселок Южное Торецкой громады Донецкой области, в результате чего погиб 65-летний мужчина, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Facebook.
"Еще 1 погибший гражданский в Донецкой области в первый день нового года".
По его словам, россияне обстреляли из артиллерии Южное Торецкой громады - убили 65-летнего мужчину.
Вечером 30 декабря войска РФ атаковали Селидово Донецкой области ракетой С-300: погиб человек, еще 6 человек получили ранения.