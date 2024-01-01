Зеленский поздравил Италию с началом председательства в G7

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на продолжение успешного сотрудничества между Украиной и "Группой семи", учитывая председательство Италии в G7 в этом году, сообщает Европейская правда.

Об этом Заленский написал в своем Twitter (Х) 1 января.

Зеленский поздравил премьера Италии Джорджию Мелони с началом председательства Италии в "Группе семи".

Он поблагодарил итальянских партнеров за то, что они "защищают свободу и жизнь, поддерживают глобальную стабильность и международный порядок, основанный на правилах".

"Желаю итальянскому председательству в G7 успехов в реализации приоритетов и надеюсь на продолжение успешного сотрудничества между Украиной и "Группой семи" в преодолении общих глобальных вызовов", – отметил глава государства.

Как сообщалось, 1 января Италия начала председательство в G7, сменив в этой роли Японию.

Посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо возглавил группу послов стран G7 в Киеве, которые помогают в воплощении реформ.

В состав "Группы семи" входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония, а также ЕС как объединение. Россию выгнали из этого формата после оккупации Крыма в 2014 году.