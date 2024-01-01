Президент Чехии Павел выступил за переход страны на евро

Президент Чехии Петр Павел выступил за переход его страны на евро. Он считает такой шаг "логичным будущим" для Чехии, сообщает РБК-Украина.

Заявление Павела приводит Novinky.cz.

По его словам, Чехии нужно делать конкретные шаги, которые позволят стране войти в еврозону.

"Пришло время, после многих лет, начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства. Несмотря на бесконечные дискуссии о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и экспортной экономикой, расположенной в центре Европы, общая валюта - это логичное будущее" , - добавил глава чешского государства.

Переход Чехии на евро

Отметим, что Чехия является одной из семи стран-членов ЕС, которая не использует евро в качестве национальной валюты.

Страна обязалась войти в еврозону еще в 2004 году, когда стала членом Евросоюза.

Еще в прошлом году премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна не перейдет на евро при его правительстве. Он считает такой шаг "не реалистичным на данный момент".

Напомним, ранее стало известно, что Хорватия перешла на евро с 1 января 2023 года.