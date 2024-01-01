ОВА: На Сумщине "Шахед" попал в жилой дом, под завалами люди

В жилой двухэтажный дом в Эсманской общине Сумской области попал вражеский "Шахед", есть разрушения, под завалами оказались люди, предварительно трех уже спасли, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА в Facebook.

"В первый день Нового года россияне совершили еще одно преступление против мирного населения Сумщины. Вражеский БпЛА типа "Шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской общине".

Сообщается, что есть разрушения, люди оказались под завалами. На месте прилета работают все необходимые службы.

Предварительно, из-под завалов уже спасены три человека. Им оказывается медицинская помощь.

Поисково-спасательная операция продолжается.