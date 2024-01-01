Защитники на Днепропетровщине уничтожили управляемую ракету Х-59
В Днепропетровской области подразделение воздушного командования "Восток" уничтожило управляемую авиационную ракету захватчиков Х-59, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило ПК "Восток" в Facebook.
"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59".
Что предшествовало:
Воздушные силы в 16:54 сообщали о движении ракеты оккупантов в направлении Днепра.