Bloomberg: РФ столкнулась с проблемами при экспорте нефти в Индию из-за санкций

Импорт сырой нефти в Индию из России упал из-за проблем с платежами. Этому способствовали санкции со стороны Запада, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

"После роста до рекордного уровня в 2,15 миллиона баррелей в день в мае импорт нефти из России колебался в сторону снижения, резко снизившись в период с ноября по декабрь до 1,48 миллиона баррелей в день в прошлом месяце" , - говорится в материале.

Аналитики указывают, что нефть сорта "Сокол" не могла быть поставлена из-за проблем с оплатой на фоне ужесточения санкций.

Что стало причиной проблем

Индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые в 2023 году покупали у "Сокола" в среднем 140 000 баррелей в день, в прошлом месяце не смогли получить ни одного такого груза.

ООО "Сахалин-1", добывающее нефть на Дальнем Востоке РФ, не смогло открыть банковский счет в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы позволить покупателям платить в дирхамах. Ведущий аналитик по сырью компании Kpler Виктор Катона заявил, что из шести танкеров, которые простаивают у побережья Индии, два указали, что могут изменить маршрут в Китай.

Торговля РФ с Индией будет продолжаться

Bloomberg пишет, что торговля нефтью сорта "Сокол" между Россией и Индией, скорее всего, продолжится.

"Три дополнительных операции по перевалке грузов "Сокол" с судна на судно и три новых груза - NS "Антарктика", "Ягуар", "Восточный проспект" - теперь указывают Индию как конечный пункт назначения" , - пишет издание.

За весь 2023 год импорт нефти Индии из России увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,79 миллиона баррелей в день, тогда как импорт нефти из Ирака, второго по величине поставщика, сократился на 11% до 908 000 баррелей в день.

Экспорт российской нефти

Доходы от экспорта нефти являются основой для российского бюджета и позволяют поддерживать военную экономику Москвы.

ЕС запретил импорт из России доставляемой морским путем сырой нефти и очищенных нефтепродуктов. Последствия запрета на нефть для России значительны. Около половины ее совокупного экспорта нефти направлялись в ЕС. В 2021 году ЕС импортировал нефти на сумму 71 млрд евро: сырую нефть (48 млрд евро) и продукты нефтепереработки (23 млрд евро) из России. Потеря этого ведущего прибыльного рынка имеет значительное структурное влияние на Россию, бюджет которой в значительной степени зависит от нефтяных доходов.

В то же время, индийский маршрут, один из самых прибыльных российских маршрутов торговли нефтью с момента введения западных санкций, сталкивается с серьезной проблемой из-за проблем оплаты в валюте, отличающейся от доллара, и не имеет краткосрочного решения.