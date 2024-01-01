Зеленский обсудил с премьером Канады усиление защиты украинского неба

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый международный разговор в 2024 году. В частности, он обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо усиление защиты украинского неба, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главы государства в Telegram.

"Прежде всего общались на тематику безопасности. Проинформировал Джастина о российских ударах по нашим городам и селам: постоянный ракетный террор, удары "Шахедов". Только за вечер перед Новым годом и новогоднюю ночь нашим силам ПВО удалось уничтожить более 80 ударных дронов, но, к сожалению, в Сумской, Одесской, Львовской, Полтавской, Киевской, Донецкой и Херсонской областях были и попадания, которые привели к повреждению гражданских объектов" , - заявил он.

Зеленский добавил, что поблагодарил Трюдо за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности за поставку дополнительных "Насамсов" - систем и ракет к ним.

"Обсудили работу над гарантиями безопасности, договорились, что наши команды уже в ближайшее время активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения" , - добавил президент.

Кроме того, лидеры обсудили подготовку четвертой встречи советников, которые работают для реализации формулы мира. Встреча состоится в середине января в Давосе.

"Я благодарен и Джастину лично, и Канаде за соответствующую поддержку на глобальном уровне наших усилий. Благодарен и за заверения, что в следующем году помощь от Канады для Украины сохранится как в том, что необходимо для нашей силы на поле боя, так и в финансовой сфере" , - подчеркнул Зеленский.

Помощь Канады

Канада поддержала украинцев в захватнической войне, которую развязала Россия. В частности, Оттава предоставила военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку, поддержала санкции против России. Также в мае 2022 года после освобождения севера Украины премьер Канады Джастин Трюдо приехал в Киев.

В сентябре 2023 года украинский президент Владимир Зеленский впервые с начала войны посетил Канаду.

Недавно стало известно, что Канада выделит Украине 1,3 млрд канадских долларов (более 947 млн долларов США) на военную помощь. Эти средства будут начислены до 2026 года.