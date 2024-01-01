Наев отчитался об установлении более 500 тысяч противотанковых мин на Севере

На возможных направлениях потенциального нового наступления российской армии с севера установлено более 500 тысяч противотанковых мин, сообщает Деловая столица.

Об этом на своей странице в Facebook отметил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Созданы противотанковые минные поля, группы противотанковых мин. Установлены комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасы, минированные завалы и другие. Плотность минно-взрывных заграждений в Северной операционной зоне увеличена в 16 раз. Параллельно были установлены невзрывные заграждения и подготовлены к разрушению объекты транспортной инфраструктуры, в том числе мосты и дороги" , – пишет он.

Как отметил Наев, в рамках проведения "стабилизационной операции" было осуществлено инженерное оборудование рубежей обороны, включающее фортификационное оборудование и систему инженерных ограждений.

На данный момент "продолжаются мероприятия по усовершенствованию фортификационного оборудования рубежей обороны, а также обслуживанию и наращиванию инженерных заграждений", говорит командующий Объединенными силами ВСУ.

Также во исполнение решения Ставки Верховного главнокомандующего продолжаются работы над фортификационным оборудованием позиций второй линии при активном участии местных органов власти, уточняет Наев.

"Мы совместно создаем условия для того, чтобы государственная граница Украины в Северной операционной зоне стала абсолютно непроходимой для вражеских сил. В тесном взаимодействии с главами военных администраций мы строим военные инженерно-технические и фортификационные сооружения, устанавливаем дополнительные камеры наблюдения. Эта работа проводилась в режиме 24/7 все 365 дней в году" , – пишет командующий Объединенных сил.

По словам командующего, "организовано постоянное взаимодействие с военными администрациями по вопросам защиты объектов критической инфраструктуры, в частности, установка дополнительных фортификационных сооружений и оборудования и увеличение количества мобильных огневых групп противовоздушной обороны".

Кроме этого, как отметил Сергей Наев, "для борьбы с враждебными ДРГ со стороны России по периметру границы Черниговской и Сумской областей созданы контрдиверсионные резервы. На наиболее угрожающих направлениях внедряется использование инженерных помех, средства контроля и наблюдения за местностью и аэроразведка".

Напомним, в декабре 2023 года пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал, что россияне не только ежедневно обстреливают украинское приграничье в пределах Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, но и пытаются использовать свои диверсионно-разведывательные группы.