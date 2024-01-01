Южная Корея провела артиллерийские учения в ответ на угрозы Ким Чен Ына

Южная Корея должна заставить КНДР почувствовать, что ее безрассудное поведение станет прелюдией к ее собственному разрушению, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает Yonhap News Agency.

Шин сделал это заявление после того, как северокорейский диктатор Ким Чен Ын назвал межкорейские связи отношениями "двух враждебных друг другу государств" и призвал активизировать подготовку к "подавлению всей территории Южной Кореи".

Глава Минобороны также заявил, что ошибочно рассматривать Южную Корею как партнера по примирению и воссоединению.

"Мы должны заставить КНДР почувствовать всем сердцем, что безрассудное провокационное поведение, которое угрожает Республике Корея, вскоре станет прелюдией к разрушению" , - сказал Шин.

Южная Корея провела артиллерийские учения

Шин сказал, что провокационные угрозы Северной Кореи будут продолжаться и в новом году, ссылаясь на результаты партийного собрания КНДР, и призвал к усилению готовности.

"В этой серьезной ситуации с безопасностью вооруженным силам необходимо усилить свою готовность, чтобы сокрушить врага. Только мощная сила может поддерживать настоящий мир, а не слова, бумаги или тщеславные заблуждения" , - сказал он.

Также Южная Корея провела артиллерийские учения с боевой стрельбой.

Около 330 военнослужащих 3-й артиллерийской бригады пехотной дивизии произвели около 150 артиллерийских выстрелов во время учений на полигоне в центральном прифронтовом районе, исходя из сценария, когда противник первым делает огневые провокации.

Военная деятельность КНДР

Отметим, что Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерной державы" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

Ким Чен Ын на новогодней встрече с командирами армии заявил, что Северная Корея "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицу врага ", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.

К слову, еще в августе лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военное руководство страны лучше готовиться к войне.