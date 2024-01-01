СМИ: Европа стремится помочь Украине выиграть войну, если изменится позиция США

Великобритания и другие европейские страны хотят помогать Украине, чтобы гарантировать возможность Киеву выиграть войну с РФ без поддержки США, если к власти в Вашингтоне придет Дональд Трамп и откажется от ее поддержки, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника в британском правительстве.

По словам источника, в Европе отчаянно пытаются нарастить производственные мощности, чтобы иметь возможность отправлять оружие и боеприпасы Украине для сдерживания России по крайней мере в течение года, независимо от поддержки США.

В материале говорится, что некоторые в британском правительстве считают, что все, что нужно для победы над Путиным – это время, и Европа должна быть готова помочь Украине продвигаться вперед без поддержки США.

"Он (Путин) делает ставку на Трампа, но Европа прокручивает шестерни, чтобы сделать это без США, если Трамп попытается выдернуть вилку из розетки", – сказал собеседник издания.

"Может ли континентальная Европа позволить себе отступить только потому, что Трамп сказал, что больше не будет помощи от США? Я думаю, что большинство понимает, что Путину нельзя позволить победить, поскольку последствия для европейской безопасности будут серьезными", – добавил чиновник из правительства Великобритании.

Один из путей к победе – "растянуть" армию РФ настолько тонко, чтобы он был вынужден сдаться, сказал собеседник, добавив, что независимо от того, каким бы ни был болевой порог российского диктатора, он не в состоянии продолжать войну бесконечно долго.

"2024 год – это не о большом оперативном успехе – вряд ли в этом году будет большой прорыв. 2024 год – это время для того, чтобы растянуть Путина на 2025 год и дальше – фактически разоблачить его блеф и проверить его решимость", – утверждает источник издания.

Авторы публикации отмечают, что некоторые западные чиновники считают, что Украина может продолжать удерживать свою территорию без поддержки США.

"Гораздо легче удерживать Украину, обороняясь, защищая достижения, которых она достигла, чем переходить в наступление. Я уверен, по крайней мере, что касается этого вопроса, я думаю, что мы достаточно уверены в долгосрочной перспективе", – заявил The Times один из западных чиновников, имя которого не называют.

В материале говорится, что руководители британской военной разведки считают, что Украина не сможет победить в войне с Россией в 2024 году, поскольку у нее нет ни живой силы, ни оружия для большого прорыва на поле боя.

В то же время, отмечает издание, российские военные также не имеют сил, чтобы начать масштабное контрнаступление, способное прорвать украинскую оборону.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистьо в своем новогоднем обращении призвал инвестировать в производство оружия, чтобы доказать, что Европа является сильной.

Перед этим министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поделился ощущением, что Запад – на грани повторения исторических ошибок в вопросе поддержки Украины в противостоянии российской агрессии, и призвал не ждать "эффекта Перл-Харбора".

В то же время президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, подчеркнул необходимость Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.