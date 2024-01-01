Россияне снова запустили ударные беспилотники по территории Украины (Обновлено)

Российские войска в понедельник вечером снова запустили ударные беспилотники по территории Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В 21:43 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных беспилотников на востоке.

"Донецкая, Днепропетровская области – угроза ударных БпЛА!"

Обновление: В 21:54 угрозу ударных беспилотников объявили также на Харьковщине.

В 22:28 военные сообщили, что ударные БПЛА двигаются в южной части Харьковской области, курс западный и в северной части Днепропетровской области, изменил курс на юг (Днепр).

Что предшествовало:

В ночь на 1 января россияне запустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа "Шахед" − 90 штук, 87 из них удалось сбить.

Во время атаки "Шахедами" по Украине после обеда в понедельник было уничтожено 9 из 10 вражеских беспилотников.