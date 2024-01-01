Зеленский: Украина получит дополнительные системы ПВО Nasams от Канады

Канада передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS и ракеты к ним, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram по результатам телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставку дополнительных систем NASAMS и ракет к ним" , — заявил Зеленский.

Кроме того, лидеры обеих стран договорились об активизации двустороннего диалога по гарантиям безопасности и подготовке ко встрече советников в Давосе.

Справка. NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс малого и среднего радиуса действия, предназначенный для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Он способен уничтожать дроны, баллистические и крылатые ракеты, вертолеты, самолеты и другие воздушные цели.

Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace и американской фирмой Raytheon Technologies.

Напомним, о том, что системы NASAMS уже заступили на боевое дежурство, Зеленский сообщал еще в ноябре.