СМИ: В Японии зафиксировано более 100 землетрясений за 12 часов, есть погибшие
В Японии за последние 12 часов зафиксировали более 100 землетрясений. В результате катаклизма есть погибшие, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Sky News.
Как отмечает издание, в метеорологическом агентстве Японии насчитали более 100 землетрясений магнитудой от 2,9 до 7,6 баллов на острове.
Подавляющее большинство из них произошло в районе города Ното в Исикаве, где сегодня утром произошло самое сильное землетрясение.
При этом другие землетрясения ощущались в разных частях Японии. Это означает, что все они не обязательно связаны между собой.
По состоянию на сейчас известно о том, что в результате землетрясений погибли по меньшей мере четыре человека. Один из погибших - пожилой мужчина, на которого обвалилось здание.
Президент США Джо Байден уже заявил, что его страна готова помочь тем, кто пострадал от землетрясения в Японии.
"Будучи близкими союзниками, Соединенные Штаты и Япония разделяют глубокие узы дружбы, которые объединяют наши народы. Наши мысли - с японским народом в это трудное время", - отметил он.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 1 января, в Японии произошло землетрясение магнитудой в 7.6 балла.
В то же время в сети публиковали видео, на которых запечатлен момент землетрясения.