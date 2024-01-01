СМИ: В Японии зафиксировано более 100 землетрясений за 12 часов, есть погибшие

В Японии за последние 12 часов зафиксировали более 100 землетрясений. В результате катаклизма есть погибшие, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Sky News.

Как отмечает издание, в метеорологическом агентстве Японии насчитали более 100 землетрясений магнитудой от 2,9 до 7,6 баллов на острове.

Подавляющее большинство из них произошло в районе города Ното в Исикаве, где сегодня утром произошло самое сильное землетрясение.

При этом другие землетрясения ощущались в разных частях Японии. Это означает, что все они не обязательно связаны между собой.

По состоянию на сейчас известно о том, что в результате землетрясений погибли по меньшей мере четыре человека. Один из погибших - пожилой мужчина, на которого обвалилось здание.

Президент США Джо Байден уже заявил, что его страна готова помочь тем, кто пострадал от землетрясения в Японии.

"Будучи близкими союзниками, Соединенные Штаты и Япония разделяют глубокие узы дружбы, которые объединяют наши народы. Наши мысли - с японским народом в это трудное время" , - отметил он.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 1 января, в Японии произошло землетрясение магнитудой в 7.6 балла.

В то же время в сети публиковали видео, на которых запечатлен момент землетрясения.