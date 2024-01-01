Зеленский: Запад потерял ощущение срочности войны, а украинцы – экзистенциальной угрозы

Президент Владимир Зеленский считает, что Запад потерял ощущение неотложности войны в Украине, а многие украинцы – ощущение экзистенциальной угрозы, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в интервью The Economist.

Как пишет издание, Зеленский раздражен колебаниями некоторых своих союзников, а также отстраненностью некоторых своих соотечественников. По его словам, Запад потерял ощущение неотложности, а многие украинцы потеряли ощущение экзистенциальной угрозы войны.

Он отмечает, что, поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии.

"Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией".

"Возможно, мы не достигли успеха [в 2023 году], как того хотел мир. Возможно, не все происходит так быстро, как кто-то себе представлял" , - говорит Зеленский, но мысль о том, что Путин побеждает, является не более чем "ощущением".

Реальность, по его словам, заключается в том, что российские войска все еще гибнут в таких местах, как Авдеевка.

"Возможно, чего-то не хватает. Или, возможно, кого-то не хватает. Кого-то, кто может говорить об Украине как о защите всех нас" , - добавил президент.

Зеленский также пожаловался, что "мобилизация украинского общества и мира", которая была в начале войны, сегодня отсутствует, и "это нужно изменить".

"Мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается каждого из нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику... Если мы продолжаем сосредотачиваться на внутренней политике, нам нужно назначить выборы. Изменить законодательство, Конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации...

Самая важная профессия, которую украинец может делать сейчас, – это быть в Украине... а для наших западных партнеров – быть с Украиной... Если у вас нет сил, то или убирайтесь прочь, или отойдите в сторону. Мы не отступим".

Относительно предложений о переговорах, Зеленский говорит, что не видит "никаких фундаментальных шагов к миру со стороны России". Зато он и украинцы чувствуют шквал воздушных атак на украинские города на востоке, юге, севере и западе.

"Я вижу только шаги террористической страны" , – сказал он.

И если Россия посылает сигналы о желании заморозить конфликт, как сообщают некоторые западные СМИ, "это не потому, что они праведники, а потому, что у них не хватает ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Им нужна эта пауза. Восстановить все свои силы. А потом со всеми своими силами перевернуть страницу этой войны".