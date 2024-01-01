В Киеве выросло количество жертв из-за ракетного удара 29 декабря
На третьи сутки поисков на месте ракетного удара в Шевченковском районе Киева 29 декабря было обнаружено еще одно тело погибшего, число жертв возросло до 29, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Трое суток подряд спасатели проводят поисково-спасательную операцию после воздушного удара по Киеву. К сожалению, до сих пор находят тела погибших от российских ракет. По состоянию на сегодняшний день, на 22:30 обнаружили 29 погибших.
Самая страшная трагедия для столицы с начала полномасштабного вторжения".
Предыстория:
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила самый массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- В общем над Украиной ПВО удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей врага. По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.
- Утром 1 января спасатели извлекли из-под завалов тела еще 5 человек – таким образом количество жертв российской массированной атаки 29 декабря возросло до 28.
- 1 января в столице объявлен День траура.