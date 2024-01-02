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Курс валют НБУ на 2 января

Курс валют НБУ на 2 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 2 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 января, достиг уровня 38.01 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 42.01 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 4.24 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 21 коп до 48.54 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 12 коп до 45.25 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 9.66 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.014400 +0.012
EUR Евро 42.005900 +0.01
RUB Рубль 0.423850 +0.002
GBP Фунт стерлингов 48.544400 +0.214
CHF Швейцарский франк 45.249900 --0.12
PLN Польский злотый 9.660600 --0.019

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