Курс валют НБУ на 2 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 2 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 января, достиг уровня 38.01 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 42.01 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 4.24 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 21 коп до 48.54 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 12 коп до 45.25 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 9.66 за 1 польский злотый.