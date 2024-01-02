Курс валют НБУ на 2 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 2 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 1 января, достиг уровня 38.01 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 42.01 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 4.24 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 21 коп до 48.54 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 12 коп до 45.25 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 9.66 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.014400
|EUR
|Евро
|42.005900
|RUB
|Рубль
|0.423850
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.544400
|CHF
|Швейцарский франк
|45.249900
|PLN
|Польский злотый
|9.660600