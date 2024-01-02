Close button
Новогодняя распродажа подписок!Межбанк от 916 грн. в месяц
Версия PRO от 108 грн. в месяц
Купить доступ Вход

В Киеве работает ПВО, еще много ракет в направлении столицы

В Киеве работает ПВО, еще много ракет в направлении столицы
Фото: ракета Рixabay

В столице во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, власти сообщили о работе ПВО. Воздушные силы говорят, что много ракет летит на столицу, сообщает Украинская правда.

"Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.﻿
"Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Раздаются взрывы на Оболони", – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Попко призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Воздушные силы также призвали жителей Киева спуститься в укрытия.

"Киев − находитесь в укрытиях. Много ракет в вашем направлении. Ракеты на Житомирщине также изменили курс на Киев", − сообщают Воздушные силы.

Позже Кличко сообщил, что есть вызов экстренных служб в Печерский район столицы. "Все службы выехали на место", − отметил мэр.

Новости

Популярные темы форума

analytics