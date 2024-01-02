В Киеве работает ПВО, еще много ракет в направлении столицы

В столице во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, власти сообщили о работе ПВО. Воздушные силы говорят, что много ракет летит на столицу, сообщает Украинская правда.

"Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО" , – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.﻿

"Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Раздаются взрывы на Оболони" , – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Попко призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Воздушные силы также призвали жителей Киева спуститься в укрытия.

"Киев − находитесь в укрытиях. Много ракет в вашем направлении. Ракеты на Житомирщине также изменили курс на Киев" , − сообщают Воздушные силы.