В Украине воздушная тревога: 16 бомбардировщиков запустили ракеты
В ночь на 2 января в части областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы, сообщает Украинская правда.
Воздушная тревога объявлена на юге Украины, в центральных областях и в Киеве.
В Воздушных силах добавили, что существует угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В 6.23 воздушная тревога распространилась на всю Украину.
В 6.25 стало известно, что ракеты уже в Сумской области и направляются на Миргород.
В 6.28 возникла угроза баллистики для Харькова.
В 6.38 очередные ракеты зашли в Сумскую область, курс юго-западный.
В 6.40 военные сообщили о ракете с юга, в направлении Кропивницкого.
В 8.41 зафиксировали ракету в районе Переяслав-Хмельницкого Киевской области, курс западный.
В 6.45 замечена группа ракет на границе Черкасской и Киевской областей, курс западный.
Военные отметили, чтобы жители Кропивницкого находились в укрытиях, ракеты в их направлении.
В 6.47 группа ракет находилась в Миргородском районе Полтавщины, курс западный. Новая группа ракет заходит через Сумскую область.
В 6.51 стало известно, что ракеты в Херсонской области, курс северо-западный.Ракеты из Сумской области, через Полтавщину летят в направлении Киевщины/Черкасщины.
В 6.57 Ракеты находились на границе Киевской и Черкасской областей (через Канев), и летели в западном направлении.
Ракеты из Херсонской области в направлении Кировоградщины.
Ракеты в восточной части Винницкой области, курс западный.
6.58 зафиксировано ракету в направлении Винницкой области.
7.05 Из Винницкой области ракета изменила курс на Житомирскую область.
Ракеты на границе Киевской и Черкасской областей движутся в западном направлении.
Ракеты в Кировоградской области, курс северо-западный (через Новоукраинский район).
В 7.08 зафиксированы ракеты в направлении Киева.
В 7.16 воздушники сообщили, что ракеты через Черкасскую область летят в направлении Винницкой области.
Ракеты из Кировоградской области также в направлении Винницкой области.
Часть ракет меняет курс на север, остальные направляются на запад.
7.17 Ракета в Бердичевском районе Житомирской области, курс западный.
7.18 Баллистика с юга в направлении Канатово.