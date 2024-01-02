В Киеве проблемы с электричеством и водой, есть попадание

В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах, по предварительным данным, есть попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе, в городе местами есть перебои с элекро- и водоснабжением. Также известно о 3 пострадавших, сообщает Украинская правда.

"В результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома. В Оболонском районе − остатки упали на территорию складских помещений. Также в Голосеевском районе − на открытом участке. Оперативные службы следуют на места" , – заявил ﻿начальник КГВА Сергей Попко.

Через несколько минут он добавил, что в Печерском районе зафиксировано еще падение обломков на жилой дом. Информация уточняется.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что есть и попадание.

"В Подольском районе предварительно − попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Все службы направляются на место. Также в Подольском районе повреждена газовая труба.

Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены. В некоторых районах временно отсутствует давление в водопроводной сети" , – сообщил Кличко.

О перебоях с электроснабжением также сообщают корреспонденты УП.

"Суспільне" пишет, что в некоторых районах города исчезла вода.

Позже Кличко сообщил, что в Киеве есть трое пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. По его словам, всех их госпитализировали, медики продолжают работать на месте.