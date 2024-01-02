В Киеве снова раздались взрывы, ВСУ сообщают о новых ракетах

Утром 2 января Киев находится под массированной атакой россиян, которые запустили ракеты различных типов, в частности "Кинжал", сообщает Украинская правда.

В 08:28 Воздушные силы ВСУ сообщили предварительные данные, что осуществлен повторный пуск аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" и ракета летит на Киев.

В 08:30 в столице прогремели новые взрывы.

Перед тем была серия громких взрывов в Киеве. В нескольких районах столицы упали обломки ракет, есть пострадавшие, начались проблемы со светом и водой.

В 08:41 Воздушные силы предупредили, что ракеты в Николаевской области движутся курсом на Кировоградскую область, а ракеты в западной части Полтавской области – курсом на запад.

Воздушная тревога продолжается.