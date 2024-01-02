Посол США о новых обстрелах: Надо помочь Украине остановить РФ

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала новую массированную ракетную атаку РФ утром во вторник. 2 января, сообщает Европейская правда.

"Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и по всей стране, в то время как миллионы украинцев прячутся от холода" , – отметила Бринк.

Она добавила, что утром в Киеве были слышны громкие взрывы.

"Чрезвычайно важно поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина" , – подчеркнула посол США.

Putin is ringing in 2024 by launching missiles at Kyiv and around the country as millions of Ukrainians again take shelter in freezing temps. Loud explosions in Kyiv this morning. It’s urgent and critical that we support Ukraine now - to stop Putin here. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 2, 2024

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах, по предварительным данным, есть попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры в Подольском районе,

В столице местами есть перебои с элекро- и водоснабжением.