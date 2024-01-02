США возвращают в порт авианосец, находящийся вблизи Израиля

Военно-морские силы США возвращают крупнейший в мире военный корабль USS Gerald R. Ford, отправленный в восточную часть Средиземного моря после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, сообщает Европейская правда.

Авианосец вернется в порт приписки Норфолк, штат Вирджиния "в связи с переоценкой глобальных потребностей в войсках".

По словам представителей Шестого флота США, это решение было принято для того, чтобы корабль мог внести свой вклад в "региональное сдерживание и оборону США".

Шестой флот США заявил, что даже с уходом "Форда" американские ВМС сохраняют "широкие возможности как в Средиземном море, так и на Ближнем Востоке".

Сейчас в восточном Средиземноморье совместно действуют десантный корабль USS Bataan, который может нести истребители F-35, десантный корабль-док USS Carter Hall и десантный транспортный док USS Mesa Verde.