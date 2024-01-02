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На Киевщине в двух районах частично отсутствует электричество – ДТЭК

На Киевщине в двух районах частично отсутствует электричество – ДТЭК
Фото: Рixabay

В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области частично отсутствует электроэнергия в результате российской ракетной атаки 2 января. Об этом заявили в ДТЭК, сообщает Экономическая правда.

"Киевщина: из-за атаки российских оккупантов частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах", - говорится в сообщении. 

В ДТЭК добавляют, что как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики начнут восстановление электроснабжения. 

В результате массированной ракетной атаки россиян 2 января в Подольском районе Киева повреждена газовая труба.

Из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева отсутствует свет.

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