Глава Управления правительства Китая по делам Тайваня Сун Тао призвал жителей Тайваня способствовать "мирному воссоединению" острова с материком, заявив, что это совместное желание людей по оба берега Тайваньского пролива. Об этом говорится в его новогоднем послании, опубликованном ведомством, сообщает Укринформ.

"Мы будем придерживаться курса на мирное воссоединение и политики "одна страна, две системы", выступать против независимости Тайваня или вмешательства внешних сил и вести диалог с людьми из всех слоев общества на Тайване. Родина в конце концов воссоединится, она неизбежна воссоединится" , - сказал Сун о планах его офиса на 2024 год.

По его убеждению, "воссоединение" является общим желанием и общей миссией людей по оба берега Тайваньского пролива.

"Народ Тайваня должен способствовать отношениям между проливом, чтобы вернуться на правильный путь мирного развития и способствовать процессу мирного воссоединения родины" , - отметил чиновник.

В его послании не упоминалось о президентских выборах на Тайване 13 января, которые в Пекине долго пытаются представить как выбор между войной и миром, чтобы способствовать победе лояльным в Китаю политсилам и кандидатам.

Китай предлагает Тайваню модель автономии "одна страна, две системы", подобно той, по которой в составе КНР функционируют автономные районы Гонконг и Макао, однако ни одна из ведущих тайваньских партий не поддерживает эту идею.

И правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая за полную независимость острова, и крупнейшая оппозиционная партия Гоминдан, считающая возможным экономическое сотрудничество с материком, настаивают, что только народ Тайваня должен решать свое будущее.

Как сообщалось, борьбу за высочайший пост на Тайване ведут нынешняя провластная ГЧП, стремящаяся к независимости от Китая и раздражающая Пекин, и оппозиция в лице Гоминдана, к которой коммунисты с материка относятся благосклонно.