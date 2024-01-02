В России на село упала ракета – Telegram-каналы

В селе Петропавловка Воронежской области России в результате сильного взрыва повреждена улица, местные жители сообщают о падении ракеты. Об этом пишут Telegram-каналы Astra и Baza, сообщает Украинская правда.

В сети публикуют видео с воронкой после взрыва и сообщают о "прилете" около 9 часов утра в селе Петропавловка. Что именно прилетело, по какой причине произошел взрыв и есть ли жертвы - не сообщается.

Официальных комментариев пока что не было.

Один из местных жителей на видео сказал, что в результате взрыва повреждена целая улица.

Село Петропавловка расположено недалеко от границы с Украиной.