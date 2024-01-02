В Киеве и области без электричества более 250 тысяч человек – "Укрэнерго"
В результате массированной ракетной атаки россиян зафиксированы повреждения в сетях "Укрэнерго" и облэнерго в Киеве и области. Обесточено более 250 тысяч потребителей, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По данным "Укрэнерго", все отключения связаны с боевыми действиями, применение графиков отключений не планируется.
"Восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждения ремонтными бригадами "Укрэнерго" и облэнерго", - говорится в сообщении.