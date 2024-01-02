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В РФ признали, что на село в Воронежской области упала российская ракета

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев подтвердил, что на село Петропавловка упала российская ракета.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня зафиксировано аварийное схождение нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушение зафиксировано, предварительно, в семи домовладениях. У них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет об одной из ракет, которую российские войска запустили по Украине.

Очевидцы сообщали о серьезных повреждениях трех домов в Петропавловке.

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