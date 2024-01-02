В РФ признали, что на село в Воронежской области упала российская ракета
Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев подтвердил, что на село Петропавловка упала российская ракета.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Сегодня зафиксировано аварийное схождение нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушение зафиксировано, предварительно, в семи домовладениях. У них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Вероятно, речь идет об одной из ракет, которую российские войска запустили по Украине.
Очевидцы сообщали о серьезных повреждениях трех домов в Петропавловке.