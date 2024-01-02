РФ повторила самую массированную атаку по Украине – командующий Воздушных сил

Воздушная атака России в ночь на 2 января стала такой же массированной, как и 29 декабря, в частности по типам вооружения, которое выпустило государство-террорист.﻿﻿ Об этом заявил командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, сообщает Украинская правда.

"Сегодня ночью враг фактически повторил атаку 29 декабря, как по типам ракет, так и по количеству средств воздушного нападения.

Результат боевой работы, который вы видите ежедневно в нашей инфографике, дается нелегко. Он достигается благодаря упорному труду тысяч защитников неба всех Сил обороны Украины, которые без сна и отдыха защищают страну. Всем спасибо за защиту государства, за мужество и героизм!" , – отметил командующий.

О результатах противовоздушной борьбы обещают рассказать в ближайшее время.