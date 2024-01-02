Удары РФ по Харькову: одна погибшая, почти 40 раненых

Российские войска утром 2 января массированно ударили по Харькову, есть попадания в жилую застройку города, погибла женщина, более 40 человек получили ранения, сообщает Украинская правда.

"Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется" , – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Перед этим Терехов сообщил, что Харьков находится под массированным ракетным ударом, раздаются взрывы.

В 8:43 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских ударов один человек погиб и еще более 20 получили ранения.

"Около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе. Вид ракет устанавливается. На эту минуту − более 20 пострадавших. Один человек погиб" , – отметил он.

По словам главы ОВА, в городе повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей.

Позже Синегубов сообщил, что медики оказывают помощь 22 раненым, 16 человек госпитализированы в медицинские учреждения.

Через несколько минут количество раненых возросло до 41. Синегубов уточнил, что погибла женщина.