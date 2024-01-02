В "Дії" возобновили замены водительского удостоверения и перерегистрации авто
В приложении "Дія" возобновили работу услуг замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей, сообщает Экономическая правда.
"Услуги для водителей снова работают. Поэтому заменяйте водительское, перерегистрируйте авто в несколько кликов", - говорится в сообщении.
В конце декабря 2023 года в "Дії" предупредили о временной недоступности услуг замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей.
Как объяснили в "Дії", это было связано с заменой тарифов на админуслуги для водителей с 1 января.