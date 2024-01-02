Close button
Новогодняя распродажа подписок!Межбанк от 916 грн. в месяц
Версия PRO от 108 грн. в месяц
Купить доступ Вход

В "Дії" возобновили замены водительского удостоверения и перерегистрации авто

В "Дії" возобновили замены водительского удостоверения и перерегистрации авто
Фото: Facebook

В приложении "Дія" возобновили работу услуг замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей, сообщает Экономическая правда.

"Услуги для водителей снова работают. Поэтому заменяйте водительское, перерегистрируйте авто в несколько кликов", - говорится в сообщении.

В конце декабря 2023 года в "Дії" предупредили о временной недоступности услуг замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей.

Как объяснили в "Дії", это было связано с заменой тарифов на админуслуги для водителей с 1 января.

Новости

Популярные темы форума

analytics