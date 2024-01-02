В результате ударов РФ погибли 4 человека, более 90 раненых – Зеленский

В результате ударов России по Украине утром 2 января погибли 4 человека, 92 человека ранены.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы. Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские.

Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким" , – написал Зеленский.

Президент отметил, что с 31 декабря россияне применили примерно 170 "Шахедов" и десятки ракет разных типов – большинство из них атаковали гражданские объекты.

"Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы унесены российским террором, если бы не "петриоты" и другие защитные системы" , – написал Зеленский.