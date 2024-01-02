Белый дом подтолкнул Израиль к выводу части войск из Газы – NBC

Администрация президента США Джо Байдена настаивала на выводе части израильских войск из сектора Газа. Об этом пишет NBC News со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника, сообщает Европейская правда.

По его словам, боевые действия в этом районе все еще продолжаются, и не похоже, что в южной части Газы происходят какие-то изменения.

Израиль накануне заявил, что пять его военных бригад будут выведены из сектора Газа на этой неделе, но израильский премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что боевые действия будут продолжаться месяцами.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.