"Кинжалы", "Калибры" и не только: ПВО сбила десятки ракет

Утром 2 января силы противовоздушной обороны сбили 72 ракеты, которые российские войска запустили по Украине.

Об этом сообщили в командовании Воздушных силах ВСУ.

Оккупанты выпустили из 16 бомбардировщиков Ту-95МС не менее 70 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

С 07:30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

Также россияне атаковали тремя крылатыми ракетами "Калибр" с моря, а с севера - 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400. Из самолетов тактической авиации Су-35 запустили четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

По предварительным результатам, россияне применили 99 ракет разных типов.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушные цели:

10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты "Калибр".

Напомним, ночью ПВО сбила все 35 беспилотников типа Shahed-136/131, которые запустили кафиры.