Немецкий депутат: Для подготовки к войне с Россией есть только 5-8 лет

Представитель оппозиционного Христианско-демократического союза в парламенте Германии, бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер считает, что у государств НАТО есть примерно 5-8 лет, чтобы подготовиться к войне с Россией, сообщает Европейская правда.

Несколько недель назад министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис предупредил, что Россия готовит военный потенциал для противодействия НАТО. Комментируя рост угрозы, которую РФ представляет для государств НАТО, Кизеветтер дал понять, что допускает будущую российскую агрессию через несколько лет.

"У нас есть только 5-8 лет на подготовку, некоторые говорят, что минимум три года. Россия уже активизировала военную экономику и начала словесные нападки на целостность некоторых стран, например Латвии.

Москва использует миграцию как оружие. Мы должны понимать, что Россия начнет еще больше провокаций и будет пытаться расколоть наше общество, пытаться внести сумятицу, например, увеличив миграцию" , – отметил депутат.

Он добавил, что, по пессимистическому сценарию, российская война против Украины может вызвать выезд большего количества украинцев в Европу этой зимой. Это спровоцирует часть избирателей голосовать за популистские партии накануне выборов в Европарламент.