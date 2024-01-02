Сколько новых авто купили украинцы в 2023 году

В 2023 году украинцы приобрели почти 61 тысяч новых автомобилей. В частности, в декабре приобрели 5,9 тысячи новых машин.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с 2022 годом декабрьский рынок увеличился на 53%, а по отношению к ноябрю вырос на 9%.

Лидерство на рынке удерживала японская марка Toyota – 972 шт. На втором месте Renault – 678 шт. Третий результат у Skoda – 600 шт.

Всего за весь 2023 год в стране было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковушек, что на 60,6% больше, чем в предыдущем году.

В Топ-10 2023 года попали:

Toyota – 10197 ед. (+47%); Renault – 5790 ед. (+46%); Volkswagen – 5627 ед. (+147%); Skoda – 4938 ед. (+75%); BMW – 4128 ед. (+139%); Hyundai – 2945 ед. (+29%); MERCEDES-BENZ – 2543 ед. (+52%); SUZUKI – 2396 ед. (+192%); MAZDA – 2252 ед. (+237%); NISSAN – 1975 ед. (+75%).

Бестселлером года на украинском рынке новых легковушек стал компактный кроссовер Renault Duster – 5445 автомобилей этой модели в 2023 году пополнили отечественный автопарк.