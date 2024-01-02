Во всех районах столицы возобновили водоснабжение – КГГА

В Киевводоканале заявили, что во всех районах столицы возобновили питание объектов водоснабжения.﻿ Об этом заявили в КГГА, сообщает Экономическая правда.

В Святошинском и Подольском районах, на жилых массивах Виноградарь, Софиевская и Никольская Борщаговка пока наблюдается понижение давления водоснабжения.

"Для полного запуска агрегатов и стабилизации давления в сети специалистам "Киевводоканала" необходимо ориентировочно до одного часа" , - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева в результате массированной ракетной атаки РФ повреждены магистрали водоснабжения.