Во всех районах столицы возобновили водоснабжение – КГГА
В Киевводоканале заявили, что во всех районах столицы возобновили питание объектов водоснабжения. Об этом заявили в КГГА, сообщает Экономическая правда.
В Святошинском и Подольском районах, на жилых массивах Виноградарь, Софиевская и Никольская Борщаговка пока наблюдается понижение давления водоснабжения.
"Для полного запуска агрегатов и стабилизации давления в сети специалистам "Киевводоканала" необходимо ориентировочно до одного часа", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева в результате массированной ракетной атаки РФ повреждены магистрали водоснабжения.